ليبيا – استقبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أمس الإثنين بمقر المجلس في مدينة طرابلس وفداً من منطقة الجنوب قال مكتبه الاعلامي بأنه يضم حكماء وشيوخ وأعيان سبها وعدد من المدن الأخرى.

الاجتماع تناول الأوضاع الأمنية في المنطقة الجنوبية وأزمة مدينة مرزق وسبل حل مشكلة النازحين وتوفير الظروف المناسبة لعودتهم إلى المدينة والإجراءات اللازمة لتحقيق المصالحة بين المكونات الاجتماعية والثقافية في المنطقة.

وتحدث السراج للوفد مؤكداً بأن المنطقة الجنوبية تشكل أهمية بالغة لأمن واستقرار البلاد، داعياً الحكماء والشيوخ للاحتكام للعقل وأن يفوتوا الفرصة على محاولات زرع الفتنة حفاظاً على وحدة الصف والسلم الأهلي.



من ناحية أخرى بحث الاجتماع ملف الخدمات بالبلديات والمطالب المتعلقة باستكمال مشاريع البنية التحتية.



وجدد السراج التأكيد على أن الأوضاع في الجنوب تقع ضمن أولويات عمل الحكومة التي ستسخر كافة الإمكانيات المتاحة لحل المشاكل والمختنقات بمرافق البلديات.