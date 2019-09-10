ليبيا – استقبل العاهل الأردني الملاك عبد الله الثاني بن الحسين أمس الإثنين وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي وذلك في إطار زيارة العمل التي أداها يومي 08 و09 سبتمبر 2019 إلى عمان.

العاهل الأردني أعرب خلال اللقاء بحسب المكتب الإعلامي التابع للوزارة عن ارتياحه لتطابق الرؤى والمواقف تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين.

من جهة أخرى أشاد الوزير بتطابق المواقف ووجهات النظر بين البلدين حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشدداً على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك وتفعيل مسارات التسوية بكل من ليبيا وسوريا واليمن.