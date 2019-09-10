العراق – افاد وزير الكهرباء العراقي لؤي الخطيب اليوم الثلاثاء، إن إصلاح وتحديث شبكة الكهرباء في البلاد يحتاج لاستثمارات لا تقل عن 30 مليار دولار.

ولا يزال العراق يعاني من نقص في الكهرباء، بعد 16 عاما من الإطاحة بصدام حسين على إثر غزو قادته الولايات المتحدة.

ورغم أن العراق يعاني من نقص في الكهرباء، إلا أنه يتملك احتياطيات ضخمة من النفط الخام، حيث يعتبر ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة “أوبك” بعد السعودية.

ووفقا لتصريحات رسمية فإن إنتاج العراق من الذهب الأسود يقترب من الوصول إلى 5 ملايين برميل يوميا.

المصدر: “رويترز”