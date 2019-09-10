ليبيا – قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب يوسف العقوري إنه ليس ضد إقامة أي مؤتمر شريطة مراعاته لمصلحة الدولة الليبية وأن يسعى لرأب الصدع ووقف نزيف الدم الليبي.

العقوري أكد في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الاثنين أن المصلحة الوطنية تستدعي أن يكون المؤتمر منصفا وموضوعيا وأن يستبعد كل من حرض أو كانت له علاقة بسفك دماء الليبيين وسرق ونهب أموالهم.

ونوّه العقوري إلى أنه مع الحفاظ على وحدة الوطن وتوحيد الصف وعدم الفرقة،مطالبا المجتمع الدولي باستبعاد الفئات المتورطة حتى تكون مخرجات المؤتمر مرضية لكل الشعب الليبي.