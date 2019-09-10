واشنطن – أكدت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنها لا تزال تدرس إمكانية فرض عقوبات على تركيا على خلفية شرائها منظومات الصواريخ الروسية “إس-400”.

وقال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، في مؤتمر صحفي عقده اليوم في البيت الأبيض، ردا على احتمال فرض عقوبات على تركيا بسبب “إس-400”: “ننظر في هذا الأمر، لا أنوي التعليق على أي قرارات معينة، لكننا ندرس هذه المسألة”.

وأعلنت موسكو وأنقرة، في 27 أغسطس الماضي، عن بدء المرحلة الثانية من عملية توريد منظومات الصواريخ للدفاع الجوي الروسية من طراز “إس-400” إلى تركيا التي اشترتها وفق صفقة أبرمها الطرفان عام 2017، وتقدر قيمتها بـ 2.5 مليار دولار، وعارضتها بشدة الولايات المتحدة، قائلة إن نشر هذا السلاح في الأراضي التركية يمثل خطرا على النظام الدفاعي للناتو.

وبدأت الولايات المتحدة، يوم 17 يوليو الماضي، وردا على إصرار تركيا على تطبيق صفقة شراء منظومات “إس-400″، تعليق مشاركة الأخيرة في برنامج المقاتلات “F-35″، معتبرة أن موقف أنقرة سيضر التعاون بين البلدين، فيما هددت بفرض عقوبات على الجانب التركي.

وأكدت إدارة ترامب أنها ستكون جاهزة لمراجعة هذا الإجراء في حال إبعاد تركيا المنظومات الروسية من أراضي البلاد، مشيرة إلى أن مجرد عدم تشغيل “إس-400” ليس خطوة كافية.

وعلى خلفية هذا التطور، أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال زيارته معرض “ماكس-2019” للطيران والفضاء الدولي في روسيا، عن اهتمامه بشراء مقاتلات روسية من الجيل الخامس من طراز “سو-57″، ليؤكد له نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، وجود هذه الإمكانية.

المصدر: وكالات