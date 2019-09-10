ليبيا – قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب إن القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر هو المفوض من قبل الشعب الليبي مصدر السلطات والمكلف من قبل البرلمان بمحاربة الارهاب.

امغيب أكد في تدوينه له عبر صفجته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” على أن المشير حفتر لم يسعى يوماً للحصول على مناصب أو مكاسب مادية ولم يفكر يوماً بإحتكار السلطة أو إعادة نظام حكم الفرد الواحد كما يدعي الإعلام المضلل التابع لتنظيم الإخوان المسلمين.

وأشار إلى أن القائد العام كان همه ومازال استعادة الوطن الذي خطف من قبل تنظيم ارهابي وجماعات مناطقية وعرقية وعصابات إجرامية داخلية وخارجية.

ونوّه إلى أنه لن يثني عن تحقيق هذا الهدف السامي والغاية النبيلة أي شئ ولن يستريح حتى تنعم البلاد بالأمن والأمان والاستقرار.