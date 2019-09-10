الإمارات العربية – أظهرت بيانات رسمية، الثلاثاء، انكماش معدل تضخم أسعار المستهلك السنوي في الإمارات، بنسبة 2.2 بالمئة في يوليو/تموز 2019.

ووفق بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء (حكومية)، سجل التضخم 108.97 نقاط في يوليو/تموز الماضي، مقارنة بنحو 111.44 في الشهر المماثل من 2018.

البيانات أوضحت أن الانكماش جاء مدفوعا بتراجع نحو 6 مجموعات، أبرزها النقل بنسبة 5.79 بالمئة، والملابس والأحذية بـ 5.49 بالمئة، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز (تشكل 34.1 بالمائة من إنفاق المستهلكين) بـ 4.93 بالمئة.

وعلى أساس شهري، تراجع التضخم بنسبة 0.79 المئة في يوليو/تموز، مقارنة مع 109.84 نقطة في يونيو/حزيران السابق له.

ويعكس معدل التضخم (الرقم الذي يقيس تكلفة الحصول على الخدمات والسلع الرئيسية للمستهلكين) تحركات الأسعار ويرصد معدلات الغلاء في الأسواق المختلفة.

ومطلع 2018، بدأت الإمارات تطبيق ضريبة القيمة المضافة في محاولة لتعزيز وتنويع الإيرادات المالية غير النفطية، في ظل توقعات بتراجع تأثير تطبيق الضريبة خلال 2019.

الأناضول