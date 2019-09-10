واشنطن – اكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه أبلغ مستشار الأمن القومي جون بولتون، يوم الاثنين، أن خدماته لم تعد مطلوبة في البيت الأبيض.

وأضاف ترامب في تغريدة على “تويتر” أنه اختلف بشدة مع العديد من اقتراحات بولتون، كما فعل آخرون في إدارته.

وتابع قائلا: “طلبت من جون تقديم استقالته، التي أعطيت لي هذا الصباح.. أشكر جون جزيل الشكر على خدمته.. سأقوم بتعيين مستشار جديد للأمن القومي الأسبوع المقبل”.

ومن المتوقع أن يعقد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبو، ووزير الخزانة ستيفن منوتشين، ومستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون بولتون، الذي أقاله ترامب من منصبه، مؤتمرا صحفيا اليوم الساعة 17 و30 دقيقة بتوقيت غرينيتش، بحسبما جاء في بيان للبيت الأبيض.

ولم يقدم البيان أي تفاصيل حول موضوع المؤتمر الصحفي.

وكان ترامب قد أعرب سابقا عن ثقته بمستشاره للأمن القومي، جون بولتون، مقرا في الوقت نفسه بعدم موافقته على مواقفه الصارمة إزاء بعض قضايا الشرق الأوسط.

وأكد ترامب في شهر يونيو 2019، أن بولتون “صقر بالتأكيد”، وأنه يؤدي عملا جيدا جدا، مشيرا إلى أنه كثير الاختلاف معه لا سيما في نهجه إزاء الشرق الأوسط والعراق.

وقال بولتون في تغريدة على حسابة في “تويتر”،: “عرضت استقالتي الليلة الماضي، والرئيس ترامب قال: لنتحدث عن ذلك غدا”.

ونشر بولتون تغريدته بعد دقائق من إعلان ترامب، عبر “تويتر” أيضا، أنه أبلغ مستشاره لشؤون الأمن القومي أن “خدماته لم تعد مطلوبة في البيت الأبيض”.

المصدر: RT + تويتر