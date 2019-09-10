الصين – الفترة السابقة ظهرت تسريبات عديدة عن هواتف جوجل Pixel 4 و Pixel 4 XL ورأينا صور لهم وكذلك تسريب بعض مميزات الكاميرات وتسريب المواصفات بجانب تأكيد جوجل من قبل على بعضها.

اليوم تسربت صور جديدة يظهر فيها هاتف جوجل Pixel 4 XL باللون الأبيض وكذلك باللون الأسود ويظهر أمامنا تواجد حافة كبيرة بالأعلى وذلك بسبب تواجد مستشعرات تقنية التعرف على الوجوه ومستشعر تقنية Soli والحافة بالأسفل نحيفة.

في الجهة الخلفية يتواجد المربع الذي يوجد به الكاميرات وجسم زجاجي لامع وشعار جوجل بالأسفل وفي اللون الأسود زرار الطاقة باللون الأبيض وفي اللون الأبيض زرار الطاقة باللون البرتقالي ويُذكر أن هناك لون برتقالي من الهواتف وقد نرى ألوان آخرى.

وكالات