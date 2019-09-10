انجلترا – افاد المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إنه سيتم تعليق عمل البرلمان عند انتهاء أعماله اليوم الاثنين وحتى الـ 14 من الشهر المقبل.

ووافق البرلمان على مشروع قانون لمنع بريطانيا من الخروج من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر من دون اتفاق، بإجبار جونسون على السعي لتأجيل الموعد، ومن المقرر أن يصبح هذا المشروع قانونا اليوم، لكن المتحدث قال إن الحكومة لن تسعى لأي تمديد لهذا الموعد النهائي.

وأضاف المتحدث أن جونسون لن يسمح بأي تأجيل آخر لا معنى له لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، وأنه ينبغي على النواب التصويت لصالح إجراء انتخابات مبكرة سيدعو جونسون لها للمرة الثانية في وقت لاحق اليوم، لكن من المتوقع أن يعرقل هذه المساعي نواب المعارضة الذين يريدون ضمان ألا يستطيع إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

ويتطلب إجراء الانتخابات مساندة ثلثي الأعضاء، بينما قالت أحزاب المعارضة إنها لن توافق على إجراء الانتخابات قبل استبعاد احتمال الخروج “دون الاتفاق”.

ومن المقرر أن يصبح مشروع القانون الذي يلزم جونسون بالسعي لتمديد خروج بريطانيا قانونا، يوم الاثنين، عندما تقره الملكة إليزابيث، وهي خطوة قال جونسون إنها ستدمر استراتيجية بريطانيا التفاوضية من خلال استبعاد التهديد بالخروج “بلا اتفاق”.

المصدر: “رويترز”