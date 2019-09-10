انجلترا – أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم فرض غرامة 10 آلاف جنيه إسترليني (نحو 12.3 ألف دولار) على الدولي الكولومبي ياري مينا مدافع إيفرتون، على خلفية خرقه القواعد الخاصة بقضايا المراهنات.

وأفاد الاتحاد في بيان أن الغرامة بحق مينا سببها ظهوره في إعلان يتعلق بأنشطة المراهنات في بلده كولومبيا مطلع العام الحالي.

وكشف الاتحاد أن مينا تبرع بالمبلغ الذي حصل عليه لمؤسسته الخيرية التي أنشأها الظهير السابق لبرشلونة الإسباني عام 2016، بهدف مساعدة الشبان المحرومين، مؤكدا أن اللاعب البالغ 24 عاما طلب سحب الإعلان من التداول فور معرفته بانتهاك قانون الاتحاد الإنجليزي، وأنهى ارتباطه بشركة المراهنات في مايو الماضي.

ويفرض الاتحاد الإنجليزي قواعد صارمة بالمراهنات لتفادي التلاعب بنتائج المباريات والرهان على تفاصيل فيها.

المصدر: أ ف ب