حكة الإبطين قد لا تكون عارضاً بسيطاً… إليكم الأمراض التي تكشفها

حكة الإبطين قد لا تكون عارضاً بسيطاً… إليكم الأمراض التي تكشفها

انجلترا – يعتبر الإبطان من المناطق الحساسة في الجسم ولهذا تحتاج إلى الكثير من العناية.لكن قد تعاني بعض النساء من الحكاك فيها بين الحين والآخر.

ومن الممكن ان يكون هذا عارضاً عابراً لكن لا بد من استشارة الطبيب في حال استمر هذا لأيام عدة. فقد يكشف مشاكل صحية جدية.

ومن تلك المشاكل نمو الفطريات بسبب الرطوبة ونتيجة التعرق المفرط. ومنعاً لحدوث هذا ينصح بارتداء ملابس يمكنها امتصاص العرق.

كذلك قد تدل حكة الإبطين على امراض اكثر خطورة مثل جدري الماء والصدفية والفشل الكلوي والجرب وانسداد المجاري الصفراوية…

ويعني هذا في أحيان أخرى جفاف الجلد وتهيجه او حدوث الحساسية بسبب تناول بعض أنواع الأدوية.

وكالات