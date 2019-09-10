مصر – ما زالت المذيعة رضوى الشربيني، مقدمة برنامج “هي وبس” عبر قناة “cbc”، تحير متابعيها كما اعتادت كل فترة حول موضوع زواجها من عدمه، حيث أثارت الجدل من جديد حول نفس الموضوع؛ وذلك بسبب منشور لها عبر صفحتها الرسمية على إنستغرام.

نشرت رضوى صورة شخصية لها من إحدى حلقات برنامجها، وعلقت عليها: “أنا عندي خبر ومش عارفة أقوله إزاي”، وتعمدت أن تظهر في الصورة خاتم ترتديه في يدها اليمنى ما يعني أنها قد تمت خطبتها مؤخراً.

وتساءل المتابعون عن حقيقة خطوبة رضوى، ودارت تعليقاتهم حول هذا الموضع، حيث علق أحد متابعيها بقوله: “اتخطبتي؟”.. وعلق آخر بقوله: “اتخطبتي والخاتم باين”.. وعلق ثالث: “اتجوزتي ولا إيه ورجعتي في كلامك.. هنقول مبروك ولا إيه”، وقال لها رابع: “خلاص دخلتي القفص”.

وتعتبر رضوى الشربينى من المذيعات أصحاب الهجوم الدائم على الرجال، لذلك يعد خبر زواجها مثيراً للجدل، خاصة بعد اتهامها طول الوقت بأنها كانت سبباً في بعض حالات الطلاق.

وكانت مسألة زواج رضوى الشربيني قد أثارت الجدل قبل فترة قصيرة، بعدما أعلنت أنها ستحصل على إجازة بسبب مناسبة خاصة، وهو ما دفع البعض للشك في أنها ستتزوج ، إلا أنها نفت الأمر فيما بعد.

وسائل اعلام مصرية