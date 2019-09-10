ليبيا – التقى وزير خارجية الوفاق محمد سيالة أمس الإثنين بالعاصمة المصرية القاهرة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.

اللقاء تناول وفقاً للمكتب الإعلامي لخارجية الوفاق الوضع الراهن في العاصمة طرابلس وماوصفه سيالة بـ”العدوان الذي تقوم به قوات حفتر” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة).

وطلب سيالة من أبو الغيط بضرورة أن تلعب الجامعة العربية دوراً أكبر لصد ما وصفه بـ “العدوان على العاصمة” والضغط على من وصفهم بـ “القوات المعتدية” (القوات المسلحة الليبية) للعودة للأماكن التي انطلقت منها، مشدداً على أن العودة للعملية السياسية لا تكون إلا بالشروط التي وضعها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

من جانبه قال أبو الغيط بحسب خارجية الوفاق إن الحل في ليبيا لن يكون عسكرياً داعياً إلى العودة للعملية السياسية.

يشار إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن المشاورات التي تتم قبيل انعقاد الدورة 152 العادية لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية.