فيينا – صعدت عقود النفط الآجلة في تعاملات الثلاثاء، مدعومة بتصريحات من وزراء الطاقة والنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) دعموا خلالها اتفاق خفض الإنتاج واستمراريته.

والإثنين، أبدى كبار منتجي “أوبك”، التزامهم باتفاقية خفض إنتاج النفط الخام، بهدف إعادة الاستقرار للأسواق العالمية.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لوزراء الطاقة والنفط في السعودية والعراق والإمارات، خلال القمة العالمية للطاقة التي تحتضنها أبوظبي حتى الخميس المقبل.

وبحلول الساعة (06:44 تغ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم نوفمبر/ تشرين ثاني، بنسبة 0.40 بالمئة أو 25 سنتا إلى 62.84 دولارا للبرميل.

كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 0.34 بالمئة أو 23 سنتا إلى 58.04 دولارا للبرميل.

الأناضول