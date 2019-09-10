العراق – اكد مصدر عراقي رفيع المستوى، اليوم الثلاثاء، قوله إن انفجار مخزن عتاد للحشد العشائري في قضاء هيت بمحافظة الأنبار أمس، ناتج عن قصف بطائرة مسيرة.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن “الأنباء التي تحدثت عن أن سبب احتراق مخزن للحشد العشائري في منطقة المعمورة بقضاء هيت غرب الأنبار هو تماس كهربائي، كلام غير دقيق”.

وأضاف أن “الانفجار ناجم عن قيام طائرة مسيرة أطلقت صاروخا باتجاه المركز”، مشيرا إلى أن “سيارة كبيرة كانت تحمل أسلحة متنوعة أفرغت حمولتها داخل المركز قبل عملية استهدافه”، مشددا على أن “كل مخازن أسلحة الحشد العشائري لا تحتوي على أسلحة ثقيلة وإنما فقط متوسطة وخفيفة”.

ولم يحدد المصدر الأمني، مصدر القصف أو الجهة التابعة لها الطائرة المسيرة.

وكان انفجار وقع أمس الاثنين في مخزن للعتاد تابع للحشد العشائري لأسباب مجهولة، تلاه سقوط عدد من قذائف الهاون على قرى بمدينة هيت في محافظة الأنبار.

يأتي ذلك، غداة الإعلان عن تعرض فصائل من الحشد الشعبي تتواجد داخل الأراضي السورية إلى قصف إسرائيلي أدى إلى سقوط 18 قتيلا و38 جريحا، حيث تم استخدام أجواء الأردن بمساعدة الأمريكيين من قاعدتهم العسكرية في منطقة التنف، في قصف القاعدة العسكرية.

المصدر: RT