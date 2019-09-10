ليبيا – أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة العدل والشرطة القضائية ملازم أول الصديق الزاوي تفعيل مكتب جهاز الشرطة القضائية وإفتتاح مؤسسة الإصلاح والتأهيل بمدينة درنة.

الزاوي وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” اليوم الثلاثاء قال :”ها نحن اليوم نقف في مدينة درنة الأبية التي كانت بالأمس في طائلة الإرهاب، الآن درنة حُررت بفضل القوات المسلحة، الآن وبالتنسيق مع وزير العدل ورئيس جهاز الشرطة القضائية لتفعيل مكتب جهاز الشرطة القضائية بدرنة، الآن افتتحنا مؤسسة الإصلاح والتأهيل بدرنة، وهذا إنجاز عظيم، ورسالة إلى جميع الدول التي تشاهد حربنا على الإرهاب”.

وأضاف الناطق الرسمي باسم وزارة العدل والشرطة القضائية:”بفضل الله وبفضل عزائم الشهداء الذين سالت دماؤهم في ربوع الوطن،نحن نقف أمام القانون والعدالة الاجتماعية،الآن لا يوجد حق الاستيفاء بالذات، الآن نحن ننتصر على الإرهاب”.

ومن جانبه،قال المقدم عبدالعظيم العبيد مدير مكتب الشرطة القضائية بمدينة درنة:”تم تحرير درنة من براثن الإرهاب الذي جثم على هذه المدينة طيلة 8 سنوات عجاف بالأمس القريب تم افتتاح محكمتي دار القبة الجزئية والابتدائية والنيابة العامة ومحكمة الاستئناف واليوم نفتتح مؤسسة الإصلاح والتأهيل بدرنة والأمور كما ترون أمامكم كل هذا بالمجهودات الشخصية والإدارة الحكيمة”.

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