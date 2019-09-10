ليبيا – توجه القيادي في ” كتيبة ثوار طرابلس ” العضو المؤسس بالكتيبة ، عاطف برقيق ، بالاشادة والتقدير لبقايا مايسمى مجلس شورى ثوار بنغازي المشاركين في القتال بصفوف قوات الوفاق في العاصمة طرابلس وبالتضحيات التي قال بأنهم يبذلونها .

وكتب برقيق عبر صفحته على فيسبوك قائلاً : ” للتاريخ ، إن المقاتلين من مُهجري بنغازي والمنطقة الشرقية كان لهم دور محوري في سائر المحاور وابلوا بلاء حسن في الدفاع عن طرابلس وقوائم الشهداء و الجرحى تشهد بذلك ” .

وإضافة لمهامه مع المجموعات المسلحة وتمتعه بعلاقات قوية مع غالبيتها منذ سنة 2011 ، تحصل برقيق على تكليف من خارجية الوفاق بوظيفة ضمن البعثة الدبلوماسية الليبية في تركيا حيث يقيم ويتردد منذ فترة كما عرف عليه تأييده لمجالس الشورى وزعمائها المتشددين بمن فيهم وسام بن حميد الذي تحالف مع تنظيم داعش بل وحتى عقد معه بيعة قتال وفقاً لما أعلنه يوم إعلان مقتله عبدالرزاق العرادي عضو جماعة الإخوان المسلمين الليبية ، العضو المؤسس في ذراعها السياسي حزب العدالة والبناء

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‏‎وسجّلت الفترة الماضية مشاركة ومقتل العديد من الكيان المتطرف المسمى ” مجلس شورى ثوار بنغازي ” خلال إشتباكات طرابلس ، كان آخرها مقتل القيادي في تنظيم أنصار الشريعة سابقًا والعضو البارز في الشورى الإرهابي المطلوب للسلطات في شرق البلاد ” سالم الزياني” أثناء مشاركته في معركة السبت الماضي بمحور عين زارة .

الزياني ، فار من بنغازي التي كان يقطن فيها بمنطقة القوراشة وتدرج في مسيرته منذ عام 2011 من عضو مهم بكتيبة راف الله السحاتي المتطرفة التي كان تأتمر بأمر الإرهابي عبد الله بوزقية ، حتى وصل إلى تنظيم أنصار الشريعة أحد الكيانات المكونة لما يسمى مجلس الشورى .

سنة عام 2012 و 2013 شغل الزياني منصب معاون عبد الله بوزقية وكان من أبرز الشخصيات داخل الكتيبة وشارك في محاولة إقتحام كتيبة شهداء الزاوية التابعة للقوات المسلحة عام 2014 .

كما شارك في إقتحام معسكرات الصاعقة وأصيب خلالها مما أدت إلى بتر يده غادر ومنذ ذلم الحين غادر بنغازي إلى مصراتة ومنها إلى تركيا لتلقي العلاج قبل أن تنقطع أخباره .

لاحقاً ، عاد مجددًا وشارك في معارك الهواري والقوارشة وتلقى إصابة ثانية في محور القوارشة أثناء مشاركته مع مجموعة الإرهابي القتيل سالم شتوان الملقب ” هاها ” وهو آمر سرية شهداء القوارشة التابعة لمجلس شورى بنغازي .

وبعد إصابته غادر محاور القتال وإنقطعت أخباره تمامًا قبل أن يُعلن مساء اليوم السبت 7 سبتمبر 2019 عن مقتله في محور عين زاره أثناء مشاركته مع قوات الوفاق ضد القوات المسلحة في طرابلس .

المرصد – متابعات