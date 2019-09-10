ليبيا – أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب يوسف العقوري في بياناً له أن ذكرى وفاة السفير الأمريكي كريستوفر ستيفنز ودعمه لقضايا الشعب الليبي وتطلعاته للحرية والديمقراطية ستظل دائما في ذاكرة الشعب الليبي.

العقوري إستذكر في بياناً له تلقت المرصد نسخة منه الأحداث المؤسفة التي وقعت في مثل هذا اليوم من العام 2012 والذي أدى إلى وفاة السفير ستيفنز أثر هجوم غادر على مقر القنصلية الامريكية بالمدينة أثناء زيارة غير رسمية كان يعد أثنائها لافتتاح مركز ثقافي ومستشفى بالمدينة.

وأشار البيان إلى أن المجموعات الإرهابية انتهزت حالة الفراغ الأمني في أعقاب ثورة فبراير عام 2011 لتنقيد مخططها الإجرامية في الهجوم على مقر السفارة.

وأعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية عن تمنيه بعد ظهور كافة ملابسات القضية أن لا تؤثر على تعزيز العلاقات الليبية الامريكية واستئناف ما بدأه السفير الراحل والإستفادة من الخبرات الأمريكية في شتى المجالات والتي ستعود على الشعب والبلاد بالأزهار والنماء .

وأكد العقوري على أنه اليوم عاد الأمن والاستقرار إلى بنغازي وتمكنت بفضل تضحيات سكانها وكل من ساندهم ومجهودات القوات المسلحة من طرد المجموعات الإرهابية التي حاولت أن تتخذ منها معقلا لأنشطتها الإجرامية.

العقوري نوّه إلى أن الجيش الوطني قاتل ولا يزال الإرهاب نيابة عن العالم وبإمكانياته المتواضعة وبمساندة الشعب الليبي الذي أعلن رفضه ذلك الفكر المتطرف وكل من يرتبط به.