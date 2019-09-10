انجلترا – رفض مجلس العموم البريطاني للمرة الثانية اقتراح رئيس الوزراء، بوريس جونسون، بشأن إجراء انتخابات مبكرة.

وأكد معارضون في البرلمان، أنهم لن يبحثوا قضية إجراء انتخابات مبكرة لأن جونسون بحث في بروكسل تأجيل “بريكسيت”​​​.

وسبق لمجلس العموم البريطاني أن صوت في 4 سبتمبر الجاري ضد مذكرة طرحها رئيس الوزراء بوريس جونسون، لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 15 أكتوبر.

يشار إلى أن الدعوة لإجراء انتخابات، تحتاج إلى 434 صوتا، أي بواقع ثلثي عدد النواب المنتخبين في مجلس العموم المؤلف من 650 عضوا. وفي التصويت الذي أجري في الساعات الأولى من مساء يوم الأربعاء (في 4 من الشهر الجاري)، لم يدعم طلب الحكومة سوى 293 نائبا.

المصدر: وكالات