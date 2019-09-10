مصر – أعلنت مصر، الثلاثاء، تراجع معدل التضخم السنوي في البلاد إلى 6.7 بالمئة في أغسطس/ آب 2019، مقابل 7.8 بالمئة خلال الشهر السابق عليه.

وسجل معدل التضخم السنوي في مصر، 13.6 بالمئة في أغسطس 2018.

وقال الجهاز المركزي والتعبئة والإحصاء (حكومي) الثلاثاء إن التضخم الشهري ارتفع بنسبة 0.7 بالمئة في أغسطس الماضي، مقارنة بالشهر السابق له.

يأتي الارتفاع الشهري، بعد إعلان الحكومة المصرية في 5 يوليو الماضي، رفع أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 16 بالمئة و30 بالمئة في بعض المنتجات.

وفي 21 مايو/ أيار 2019، قررت مصر رفع أسعار الكهرباء 14.9 بالمائة في المتوسط، بداية من العام المالي الجاري 2019/ 2020.

وفي 22 أغسطس الماضي، خفض البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة 1.5 بالمئة، وذلك في ثاني تخفيض خلال 2019.

وقال المركزي في بيان حينذاك إنه خفض أسعار الفائدة الرئيسية على الإيداع والإقراض بنسبة 1.5 بالمئة إلى 14.25 و15.25 بالمئة على التوالي.

الأناضول