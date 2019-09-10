مصر – أعلنت السلطات المصرية عن اعتقال 16 عنصرا قالت أنهم “أخطر القيادات الإرهابية” في مصر.

وقال بيان لـ”قطاع الأمن الوطني” أن تلك العناصر كانت تنفذ “مخططا لقيادات التنظيم الهاربة بدولة تركيا يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الإقتصادية فضلا عن تنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه المنشآت والمرافق الحيوية والقوات المسلحة والشرطة والقضاء لإشاعة حالة من الفوضى بالبلاد تمكنه من العودة لتصدر المشهد السياسي”.

وأشار البيان إلى أن المجموعة كانت تتحرك لـ”إنشاء ثلاث شبكات سرية تستهدف تهريب النقد الأجنبى خارج البلاد– تهريب العناصر الإخوانية المطلوبة أمنياً إلى بعض الدول الأوروبية مروراً بدولة تركيا – توفير الدعم المادى لعناصر التنظيم بالداخل لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية التى تستهدف الإضرار بالجبهة الداخلية، وذلك بالتعاون مع عدد من العناصر الإخوانية القائمة على إدارة بعض الشركات بالبلاد والتى يتخذونها ستارا لتمويل نشاطهم لصالح التنظيم”.

وتابع البيان”نجحت الجهود فى تحديد العناصر الإخوانية الهاربة بدولة تركيا والمتورطة فى إعداد المخطط وهم ياسر محمد حلمى زناتي ومحمود حسين أحمد حسين وأيمن أحمد عبد الغني حسنين، مدحت أحمد محمود الحداد”.

وأوضح بيان قطاع الأمن الوطني أنه “تم التعامل مع تلك المعلومات وتوجيه ضربة أمنية للعناصر القائمة على هذا التحرك بالبلاد عقب تقنين الإجراءات مع نيابة أمن الدولة العليا أسفرت عن تحديد وضبط عدد 16 منهم. وضبط بعض المبالغ المالية بالعملات المحلية والأجنبية، فضلاً عن عدد من جوازات السفر ومجموعة من الأوراق التنظيمية التى تحوى خطة تحركهم”.

المصدر: RT