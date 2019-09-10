مكاسب في 5 بورصات عربية مع صعود أسعار النفط مقابل هبوط السعودية والبحرين والأردن

مكاسب في 5 بورصات عربية مع صعود أسعار النفط مقابل هبوط السعودية والبحرين والأردن

أبوظبي – صعدت 5 بورصات عربية في نهاية تداولات الثلاثاء، بعدما تعززت معنويات المستثمرين على إثر صعود أسعار النفط العالمية.

وبحلول الساعة (13:15 تغ)، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم نوفمبر/ تشرين الثاني بنسبة 1.1 بالمئة أو 69 سنتا إلى 63.28 دولارا للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر/ تشرين الأول بنسبة 0.97 بالمئة أو 56 سنتا إلى 58.41 دولارا للبرميل.

وزادت بورصة مصر مع ارتفاع مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.46 بالمئة إلى 14956 نقطة، بدعم عمليات شرائية للمؤسسات الأجنبية والعربية.

وفي الإمارات، ارتفعت بورصة دبي بنسبة 0.44 بالمئة إلى 2892 نقطة، مع صعود أسهم العقار يتصدرها “أرابتك” بنسبة 11.3 بالمئة و”داماك” بنسبة 1.82 بالمئة و”إعمار مولز” بنسبة 1.06 بالمئة.

بينما زادت بورصة العاصمة أبوظبي بنحو 0.39 بالمئة إلى 5095 نقطة، مدفوعة بصعود أسهم قيادية مثل “أبوظبي التجاري” بنسبة 1.93 بالمئة و”الدار” بنسبة 1.84 بالمئة و”دانة غاز” بنسبة 0.93 بالمئة.

وربحت بورصة مسقط ما نسبته 0.31 بالمئة إلى 3997 نقطة، مع ارتفاع أسهم “مسقط للغازات” بنسبة 9.93 بالمئة و”الغاز الوطنية” بنسبة 4.22 بالمئة و”الباطنة للطاقة” بنسبة 2.86 بالمئة.

وفي الكويت، ارتفع المؤشر الأول بنسبة 0.14 بالمئة إلى 6424 نقطة، وزاد المؤشر العام بنحو 0.08 بالمئة إلى 5868 نقطة، بينما انخفض المؤشر الرئيس بنحو 0.08 بالمئة إلى 4779 نقطة.

في المقابل، انخفضت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، بنسبة 1.12 بالمئة إلى 7965 نقطة، مع تراجع بعض الأسهم القيادية في قطاع المصارف والبتروكيماويات والاتصالات.

ونزلت بورصة البحرين بنسبة 0.15 بالمئة إلى 1548 نقطة، مع تراجع سهمي “الأهلي المتحد” و”بتلكو” بنحو 0.53 بالمئة و0.26 بالمئة على التوالي.

وأغلقت بورصة الأردن على انخفاض هامشي بنسبة 0.08 بالمئة إلى 1795 نقطة مع هبوط أسهم “بنك الاستثمار العربي” بنسبة 5.12 بالمئة و”مناجم الفوسفات” بنسبة 1.82 بالمئة و”جوبترول” بنسبة 0.32 بالمئة.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

مصر: بنسبة 0.46 بالمئة إلى 14956 نقطة.

دبي: بنسبة 0.44 بالمئة إلى 2892 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.39 بالمئة إلى 5095 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.31 بالمئة إلى 3997 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.14 بالمئة إلى 6424 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:-

السعودية: بنسبة 1.12 بالمئة إلى 7965 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.15 بالمئة إلى 1548 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.08 بالمئة إلى 1795 نقطة.

الأناضول