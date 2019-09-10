إسرائيل – يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في روسيا، الخميس المقبل.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، الثلاثاء، عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قوله إن اللقاء سيعقد في منتجع سوتشي الروسي.

ويأتي اللقاء قبل 6 أيام فقط من الانتخابات الإسرائيلية، التي ستجري يوم الثلاثاء المقبل.

وكان نتنياهو قال في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية، الأحد، إن اللقاء “يأتي لمناقشة استمرار التنسيق العسكري مع الرئيس الروسي، وذلك بغية تفادي أي اشتباك إزاء النشاط المتزايد لإيران وأتباعها ضدنا، مقابل نشاطنا المتزايد ضدهم”.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن إنه نفذ مئات الغارات في السنوات الأخيرة على أهداف إيرانية في سوريا.

الأناضول