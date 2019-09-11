الولايات المتحدة – ارتفعت أسعار الذهب يوم الأربعاء، منهية سلسلة من الخسائر امتدت لأربع جلسات بفعل عمليات شراء ترجع لعوامل فنية، في ظل توقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيقدم تحفيزا ويخفض أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0611 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1493.50 دولار للأوقية (الأونصة). وفي الجلسة السابقة، هبطت الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ 13 أغسطس آب عند 1483.90 دولار.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1502.2 دولار للأوقية.

وتراجعت أسعار المعدن الأصفر ما يزيد عن أربعة بالمئة أو أكثر من 60 دولارا منذ بلغت ذروة أكثر من ستة أشهر عند 1557 دولارا في الرابع من سبتمبر أيلول.

وتلقى الإقبال على المخاطرة الدعم قبل قرارات بشأن السياسة النقدية ستصدر عن البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس ومن اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع القادم، إذ يأمل المستثمرون في المزيد من التيسير في ظل تباطؤ النمو العالمي.

وربحت أسعار الذهب نحو 18 بالمئة أو ما يزيد عن 200 دولارا منذ بلغت أدنى مستوى منذ بداية العام عند 1265.85 دولار في الثاني من مايو أيار.

وعلى جبهة التجارة، قلص مستشار كبير بالبيت الأبيض التوقعات يوم الثلاثاء بشان الجولة القادمة من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وحث المستثمرين والشركات والعامة على التحلي بالصبر بشان تسوية النزاع التجاري.

في غضون ذلك، استقر مؤشر الدولار بينما تماسكت أسواق الأسهم الآسيوية وارتفعت عوائد السندات يوم الأربعاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 1.1 بالمئة إلى 18.21 دولار للأوقية، بعد أن بلغت أدنى مستوى في أسبوعين عند 17.75 دولار في الجلسة السابقة.

وارتفع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1566.28 دولار للأوقية بينما زاد البلاتين 1.2 بالمئة إلى 941.35 دولار.

رويترز