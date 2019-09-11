ليبيا – أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الأربعاء أن بلادها ستقوم بدورها لتجنب نشوب حرب بالوكالة في ليبيا ، محذرة من أن الوضع هناك ينذر بزعزعة استقرار أفريقيا بأسرها.

ميركل وفي كلمة أمام البرلمان الألماني نقلتها وكالة “سبوتنيك” الروسية قالت:”هناك وضع يتطور في ليبيا وقد يتخذ أبعادا مثل التي شهدناها في سوريا ومن الضروري أن نبذل كل ما بوسعنا لضمان عدم تصعيد الوضع إلى حرب بالوكالة وستقوم ألمانيا بدورها”.

وأضافت المستشارة الألمانية :”إذا لم تستقر الأوضاع في ليبيا فإن استقرار المنطقة الأفريقية بأسرها سيتزعزع”.