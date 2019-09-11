أوبك تخفض توقعات الطلب على نفطها إلى 30.6 مليون برميل يوميا

أوبك تخفض توقعات الطلب على نفطها إلى 30.6 مليون برميل يوميا

فيينا – خفضت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، الأربعاء، توقعاتها في الطلب على نفطها الخام إلى 30.6 مليون برميل يوميا في العام 2019.

يأتي ذلك مقارنة مع 30.7 مليون برميل يوميا في توقعات أغسطس/آب الماضي، فيما كان متوسط الطلب اليومي على نفط أوبك في 2018، يبلغ 31.6 مليون برميل يوميا.

وأبقت “أوبك” في تقريرها الشهري، توقعاتها بالنسبة للطلب على نفطها عند 29.4 مليون برميل يوميا في 2020، أقل بنحو 1.2 مليون برميل عن المستوى المقدر في 2019.

وفي الشهر الماضي، ارتفع إنتاج أوبك من النفط الخام بمقدار 136 ألف برميل يوميا ليصل إلى 29.74 مليون برميل يوميا، وفقًا لمصادر ثانوية حصلت عليها أوبك.

وتوقعت نمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.02 مليون برميل يوميا في 2019، أي أقل بمقدار 80 ألف برميل يوميا عن توقعات الشهر الماضي.

وأرجعت المنظمة ذلك، إلى بيانات أضعف من المتوقع في النصف الأول من 2019، من مختلف مراكز الطلب العالمية، وتوقعات تباطؤ النمو الاقتصادي في الفترة المتبقية من العام الجاري.

كما تنبأت بنمو المعروض النفطي من خارجها بمقدار 10 آلاف برميل يوميا من توقعات الشهر السابق، إلى 1.99 مليون برميل يوميا في 2019.

وقدرت “أوبك” أن ينخفض المعروض النفطي من خارجها بمقدار 136 ألف برميل يوميا مقارنة بتقديرات الشهر الماضي، إلى 2.25 مليون برميل يوميا في 2020.

وأبدى كبار منتجي “أوبك”، الإثنين، التزامهم باتفاقية خفض إنتاج النفط الخام، بهدف إعادة الاستقرار للأسواق العالمية.

الأناضول