الولايات المتحدة – حقق المنتخب الأرجنتيني فوزا عريضا على نظيره المكسيكي 4-0 في المباراة الدولية الودية التي جمعتهما فجر اليوم الأربعاء في مدينة سان أنطونيو الأمريكية.

وتألق لمنتخب “التانغو” مهاجمه الشاب لاوتارو مارتينيز البالغ 22 عاما والمحترف في صفوف إنتر ميلان الإيطالي، بتسجيله 3 أهداف خلال 22 دقيقة، في الدقائق 17 و22 و39، فيما تكفل زميله لياندرو باريديس بالهدف الرابع في الدقيقة 33 من ركلة جزاء.

وتراجعت الأرجنتين في الشوط الثاني، لكنها حافظت على تماسكها أمام المكسيك التي لم تسدد أي كرة على المرمى خلال 90 دقيقة.

وحصل 8 لاعبين على بطاقات صفراء في مباراة بعيدة عن الأجواء الودية، لكن ستظل في الذاكرة بسبب أول ثلاثية لمارتينيز في مشواره الدولي.

وقال مارتينيز عقب الفوز “أنا سعيد ومتأثر. القيام بهذا يحتاج إلى تضحيات كثيرة وتسجيل ثلاثية بهذا القميص أمر لا يحدث كل يوم”.

وغاب عن المباراة ليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني الذي يتعافى من إصابة في ساقه اليمنى أبعدته عن المباريات الثلاث الأولى لبرشلونة في الدوري الإسباني.

وهذه أثقل هزيمة للمكسيك منذ الخسارة 0-7 أمام تشيلي في 2016، كما أنها أول خسارة تحت قيادة المدرب جيراردو مارتينو بعد 11 انتصارا متتاليا منذ تولى القيادة في يناير الماضي.

المصدر: وكالات