المنامة – دانت البحرين بشدة إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن نيته فرض السيادة الإسرائيلية على منطقتي غور الأردن وشمال البحر الميت في الضفة الغربية المحتلة.

وطالبت وزارة الخارجية البحرينية في بيان، اليوم الأربعاء، “المجتمع الدولي بأسره بضرورة تحمل مسؤولياته في التصدي لهذا الإعلان”.

وقالت إن المنامة تجدد موقف مملكة البحرين الثابت الداعم للقضية الفلسطينية والمساند بقوة لحق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس مبدأ حل الدولتين ووفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة”.

وجاء ذلك ردا على إعلان نتنياهو أمس الثلاثاء، نيته فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بعد الانتخابات.

المصدر: وزارة الخارجية البحرينية