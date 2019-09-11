ليبيا – قال وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي أمس الثلاثاء إن ما يحدث في ليبيا هو حرب أهلية بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

الجهيناوي أوضح في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أن الملف الليبي ملف أساسي وجوهري لأن ليبيا دولة جارة ولدى تونس واجب أخلاقي لمساعدة الإخوة الليبيين.

وأردف :”ما يحدث في ليبيا حاليا مع الأسف حرب أهلية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ونتمنى ان يصدر عن هذا الاجتماع وزراء الخارجية العرب يؤكد التزام الدول العربية المجتمعة بضرورة وفق إطلاق النار لمساعدة الليبيين والتوصل إلى اتفاق لإيجاد حل سياسي سلمي فيما بينهم،حسب القواعد الموضوع من قبل الأمم المتحدة”.

وقال :”لن يكون هناك حل عسكري في ليبيا لأننا للأسف شاهدنا نتائجه المؤسفة فنحن بلد جار ونعيش تلك الأزمة بقوة انطلاقا من واجبنا كدولة جارة”.

وعن موقف تونس في تلك الأزمة، قال وزير الخارجية التونسي : ” تونس لا تؤيد أي طرف سواء الغرب أو الشرق ونحن مع كل الأطراف في تلك الأزمة ويمكننا أن نتحدث عن ترحيل إرهابيين إلى ليبيا سيؤثر على المنطقة بأسرها لا لليبيا فقط ومن الطبيعي أن تمر ليبيا بتلك المرحلة وأن تصبح مرتعا لكل الإرهابيين الذين يبحثون عن ملاذ، في ظل عدم وجود قيادة في الدولة”.

وطالب وزير الخارجية التونسي بضرورة مساعدة المجموعة العربية والدولية لوفد الأمم المتحدة لأنها لن تتمكن وحدها من حل تلك القضية.

وإختتم الجهيناوي حديثه بالقول :”الأزمة الحقيقية في ليبيا أن الكل في العلم يقولون إنهم موافقين على الحل السلمي لكن على الأرض هناك قوات تتصارع، والأبرياء هم الضحايا في تلك الحرب”.