إسرائيل- أفاد الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، بإطلاق صافرات الإنذار في البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.

وأفادت مراسلة RT بأن الجيش الإسرائيلي تحدث عن إطلاق 3 قذائف صاروخية من قطاع غزة.

ولفتت المراسلة إلى أن دبابة إسرائيلية قصفت موقعين عسكريين تابعين لحركة “حماس”، شمال قطاع غزة، ردا على إطلاق القذائف الصاروخية من القطاع باتجاه إسرائيل.

يأتي ذلك، بعد تعرض منطقة عسقلان لقصف صاروخي أمس الثلاثاء، حيث هرب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، من تجمع انتخابي لحزب “الليكود” بمستوطنة أسدود حين دوت صافرات الإنذار، وفق ما قالت وسائل إعلام عبرية.

وجاء الهجوم بعد أن أعلن نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي عقده في وقت سابق من أمس، أنه سيفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت وعدد كبير من المستوطنات حال فوزه في الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن هذه العملية ستجري بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

إلى ذلك، أفاد بيان للجيش الإسرائيلي بأن “مقاتلات حربية أغارت خلال ساعات الليل على نحو 15 هدفا في شمال ووسط قطاع غزة، ومن بينها عدد من الأهداف التابعة لحماس في موقع عسكري لإنتاج وسائل قتالية، وعدد من الأهداف في مجمع عسكري للقوة البحرية بالإضافة إلى نفق هجومي”.

المصدر: RT