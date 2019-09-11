فرنسا – اجتاز المنتخب الفرنسي، امس ضيفه أندورا وتغلب عليه بثلاثية نظيفة في الجولة السادسة للمجموعة الثامنة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020).

وجاءت ثلاثية “الديوك” الفرنسية عن طريق كينغسيلي كومان وكليمونت لينغليت ووسام بن يدر في الدقائق 18 و52 و90.

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، فاز منتخب ألبانيا على ضيفه آيسلندا بأربعة أهداف لهدفين.

وسجل رباعية ألبانيا، كاستريوت ديرماكو و السيد هساي و أوديس روشي و سوكول سيكاليشي في الدقائق 33 و52 و79 و82.

بينما أحرز هدفي آيسلندا، غيلفي سيغوردسون و كولبيينن سيغثورسون في الدقيقتين 47 و83.

وكان المنتخب التركي قد فاز في وقت سابق اليوم على مولدوفا برباعية نظيفة ضمن المجموعة ذاتها.

بذلك، تتصدر فرنسا الترتيب برصيد 15 نقطة بفارق الأهداف عن تركيا، وجاءت آيسلندا ثالثة برصيد 12 نقطة، تليها ألبانيا برصيد 9 نقاط، ثم مولدوفا برصيد 3 نقاط، وأخيرًا أندورا بلا رصيد من النقاط.

الأناضول