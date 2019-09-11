السعودية ترفع إنتاجها 209 آلاف برميل يوميا في أغسطس

السعودية ترفع إنتاجها 209 آلاف برميل يوميا في أغسطس

فيينا – افادت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، الأربعاء، إن إنتاج السعودية من النفط الخام ارتفع بمقدار 209 آلاف برميل يوميا، في أغسطس/ آب 2019، إلى 9.789 ملايين برميل يوميا.

وحسب بيانات “أوبك”، تراجع إنتاج السعودية بنحو 528 ألف برميل يوميا في الأشهر الثمانية الأولى من 2019، إلى 9.789 ملايين برميل مقابل 10.317 ملايين برميل يوميا كمتوسط إنتاج في 2018.

ومرارا، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وخاصة المملكة، لزيادة الإنتاج لتعويض النقص في إنتاج إيران وفنزويلا من الخام جراء اضطرابات وعقوبات أمريكية.

ومطلع الشهر الماضي، أكدت السعودية وروسيا اللتان تقودان تحالف (أوبك+) على الاستمرار بمستويات عالية من الالتزام باتفاقية خفض الإنتاج، حتى نهاية الربع الأول 2020.

وبدأ التحالف خفض إنتاج النفط بواقع 1.2 مليون برميل يوميا، مطلع 2019 وينتهي في مارس/ آذار 2020.

والإثنين الماضي، قال وزير الطاقة السعودي الجديد الأمير عبد العزيز بن سلمان إن بلاده ملتزمة بالعمل مع المنتجين الآخرين داخل أوبك وخارجها، من أجل تحقيق التوازن في أسواق النفط العالمية.

ووفق مصادر “أوبك”، انخفض إنتاج إيران من النفط بمقدار 24 ألف برميل يوميا، إلى 2.194 مليون برميل يوميا في الشهر الماضي، مقابل 2.218 مليون برميل يوميا في الشهر السابق له.

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، بعد انسحابها من الاتفاق النووي الذي توصلت إليه الأخيرة مع القوى العالمية.

وفي مايو/أيار الماضي، أنهت واشنطن إعفاءات منحتها لبعض الدول لمواصلة استيراد النفط الإيراني في إطار سعيها إلى خفض مبيعات طهران من النفط إلى الصفر.

ورغم الاضطرابات السياسية التي تضرب فنزويلا على مدار أشهر، ارتفع إنتاجها النفطي بمقدار 27 ألف برميل يوميا إلى 933 ألف برميل يوميا في الشهر الماضي، مقابل 906 آلاف برميل يوميا في الشهر السابق عليه.

وعلى مدار الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، تراجع إنتاج فنزويلا من النفط الخام، بمقدار 577 ألف برميل يوميا إلى 933 ألف برميل يوميا، مقابل 1.510 مليون برميل كمتوسط في 2018.

والشهر الماضي، ارتفع إنتاج (أوبك) من النفط الخام بمقدار 136 ألف برميل يوميا ليصل إلى 29.74 مليون برميل يوميا، وفقًا لمصادر ثانوية حصلت عليها أوبك.