ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي السعيدي إن العودة إلى العملية السياسية وطاولة المفاوضات يكون بعد انتهاء العمليات العسكرية في كافة ربوع ليبيا.

عضو مجلس النواب أكد في تصريحات خاصة لصحيفة “الإتحاد” اليوم الأربعاء أن البرلمان يدعم الحل العسكري لإنهاء أزمة ليبيا.

يشار إلى أن القوات المسلحة تخوض حرباً ضد الميليشيات المسلحة المدعومة من حكومة الوفاق جنوب طرابلس منذ شهر ابريل الماضي استطاعت خلالها السيطرة على عدة مناطق جنوب المدينة ولازالت تتمركز بها الى يومنا هذا استعداداً لاقتحام قلب العاصمة لنزع سلاح كافة المجموعات المسلحة.