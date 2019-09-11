ليبيا – قام رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أمس الثلاثاء بزيارة لمطار الأبرق الدولي.

المستشار صالح ناقش وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لمصلحة المطارات خلال اجتماع عقده ضم حكماء وأعيان وعميد بلدية الأبرق ورئيس مصلحة المطارات صالح اشتيوي ومدير عام مطار الأبرق أبو بكر بدر احتياجات بلدية الأبرق.

كما بحث خلال اجتماع آخر عقد بحضور رئيس مصلحة المطارات ومدير عام مطار الأبرق الدولي ومدير المنفذ وعميد البلدية ومسؤول الكهرباء بمنطقة الأبرق سُبل تفعيل وفتح مطار الأبرق أمام الرحلات الجوية.

وناقش خلال الاجتماع مشروع صيانة أجهزة التفتيش الأمني ومنظومة المراقبة ومعدات الأمن والسلامة بالمطار وبعض المشاريع المقترحة مثل تنفيذ مبنى إداري بالمطار، وصالة كبار الزوار VIP إلى جانب مشاكل المطارات بشكل عام، وبحث إمكانية وضع خطة عمل لحل كل المختنقات بالمطارات لتسييّر الرحلات الجوية بين المطارات لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين في البلاد.

ودعا إلى عقد اجتماع آخر في القريب العاجل لتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه بشأن تشغيل مطار الأبرق الدولي.

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على إحالة كل المقترحات إلى الهيئة العامة للمواصلات والنقل في الحكومة المؤقتة ومن ثم إحالتها لرئيس مجلس الوزراء عبد الله الثني.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.