الولايات المتحدة – أمر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتنكيس الأعلام، اليوم الأربعاء الذي يصادف ذكرى أحداث 11 سبتمبر، حدادا على ضحايا الهجمات التي استهدفت برجي مركز التجارة العالمي.

وقال الرئيس الأمريكي في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض: “أعلن 11 سبتمير 2019 يوما وطنيا، وأدعو كل الإدارات والوكالات والوزارات الأمريكية إلى تنكيس الأعلام في اليوم الوطني لذكرى الناس، الذين قتلوا يوم 11 سبتمبر 2001”.

ويصادف هذا اليوم الذكرى 18 للهجمات التي تعرف بهجمات 11 سبتمبر وتبناها تنظيم “القاعدة”، وتمثلت في الاستيلاء على 4 طائرات نقل مدنية، وتمكن اثنتان منها من الاصطدام ببرجي مركز التجارة العالمي بمنهاتن، ما تسبب في مقتل 2974 شخصا وفقدان 24 آخرين، بالإضافة إلى آلاف الجرحى والمصابين.

المصدر: وكالات