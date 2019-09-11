أبوظبي – تباين أداء البورصات العربية في نهاية تداولات الأربعاء، رغم مكاسب أسواق النفط العالمية، لكن غياب المحفزات أثر على معنويات المستثمرين.

وبحلول الساعة (12:55 تغ)، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم نوفمبر/تشرين الثاني، بنسبة 0.99 بالمئة أو 62 سنتاً إلى 63 دولارا للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر/ تشرين الأول بنسبة 0.94 بالمئة أو 54 سنتاً إلى 57.94 دولارا للبرميل.

وجاءت بورصة الكويت في صدارة الأسواق الخاسرة، مع هبوط مؤشرها الأول بنسبة 2.54 بالمئة إلى 6260 نقطة، فيما نزل المؤشر الرئيس بنسبة 0.66 بالمئة إلى 4748 نقطة، وهبط المؤشر العام 2.05 بالمئة إلى 5747 نقطة.

وهبطت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، بنسبة 1.38 بالمئة إلى 7855 نقطة، مع تراجع أسهم قيادية في قطاعات المصارف والبتروكيماويات والاتصالات.

وانخفضت بورصة البحرين بنسبة 0.51 بالمئة إلى 1540 نقطة، مع نزول أسهم “الأهلي المتحد” بنسبة 1.38 بالمئة و”جي أف اتش” بنسبة 0.4 بالمئة و”البحرين الوطني” بنحو 0.29 بالمئة.

وفي الإمارات، انخفضت بورصة دبي بنسبة 0.25 بالمئة إلى 2885 نقطة، مع تراجع أسهم “أرابتك” بنسبة 2.8 بالمئة و”أرامكس” بنحو 1.43 بالمئة و”داماك” بنسبة 0.94.

فيما صعدت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.21 بالمئة إلى 5106 نقطة، مع ارتفاع أسهم “الدار” بنسبة 0.9 بالمئة و”أبوظبي الأول” بنسبة 0.4 بالمئة و”أبوظبي التجاري” بنسبة 0.35 بالمئة.

وارتفعت بورصة مسقط بنسبة 0.48 بالمئة إلى 4017 نقطة، مع صعود أسهم “الغاز الوطنية” بنسبة 9.83 بالمئة و”المتحدة للتمويل” بنسبة 8.33 بالمئة و”النهضة للخدمات” بنسبة 8.06 بالمئة.

وارتفعت بورصة مصر مع ارتفاع مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة، بنسبة 0.39 بالمئة إلى 15014 نقطة وسط عمليات شراء قوية للمؤسسات الأجنبية وأيضا العربية.

وأغلقت بورصة الأردن على ارتفاع بنسبة 0.16 بالمئة إلى 1798 نقطة، مع صعود أسهم “دار الدواء” بنسبة 2.02 بالمئة و”الأجواخ الأردنية” بنسبة 1.7 بالمئة و”البنك الاستثماري” بنسبة 1.49 بالمئة.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

مسقط: بنسبة 0.48 بالمئة إلى 4017 نقطة.

مصر: بنسبة 0.39 بالمئة إلى 15014 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.21 بالمئة إلى 5106 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.16 بالمئة إلى 1798 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

الكويت: بنسبة 2.54 بالمئة إلى 6260 نقطة.

السعودية: بنسبة 1.38 بالمئة إلى 7855 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.51 بالمئة إلى 1540 نقطة.

دبي: بنسبة 0.25 بالمئة إلى 2885 نقطة.