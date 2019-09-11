عُمان – أظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، تراجع إنتاج سلطنة عُمان من النفط الخام والمكثفات النفطية بنسبة هامشية، بلغت 0.4 بالمئة في أغسطس/آب الماضي على أساس شهري.

وحسب بيانات وزارة النفط والغاز العُمانية، انخفض إنتاج السلطنة من النفط الخام والمكثفات النفطية إلى 30.079 مليون برميل شهريا، نهاية الشهر الماضي، من 30.091 مليون برميل في يوليو/ تموز السابق له.

وأضافت الوزارة أن متوسط الإنتاج اليومي للسلطنة خلال الشهر الماضي، تراجع إلى 970.305 ألف برميل، مقارنة بـ 970.682 ألف برميل في يوليو السابق له.

وبحسب البيانات، ارتفعت كميات الخام المصدرة للخارج بنسبة 39.4 بالمئة في أغسطس، إلى 29.741 مليون برميل من 21.329 مليون برميل في الشهر السابق عليه

وتعتبر سلطنة عمان مصدرا صغيرا للنفط، وليست عضو في منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”.

الأناضول