واشنطن – أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مدد نظام العقوبات المتعلق بـ “التدخل الأجنبي في الانتخابات” الأمريكية.

وجاء في بيان صدر عن البيت الأبيض: “بالرغم من عدم وجود دليل على أن قوة أجنبية يمكن أن تؤثر على فرز الأصوات في أي انتخابات أمريكية، إلا أن القوى الأجنبية تاريخيا تحاول استغلال النظام السياسي الحر والمفتوح في أمريكا”.

وأضاف البيان: “الواقع أن الأشخاص الموجودين حاليا خارج الحدود الروسية يمكنهم التدخل أو تقويض ثقة المجتمع بالانتخابات في الولايات المتحدة بما في ذلك عبر الدخول غير الشرعي إلى البنية التحتية الانتخابية والبنية التحتية للمكاتب الانتخابية أو عبر النشر السري للدعاية والمعلومات الخاطئة، يعني وجود تهديد غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية”.

هذا وتم التوقيع على المرسوم التنفيذي بشأن عقوبات التدخل الأجنبي في الانتخابات في 12 سبتمبر عام 2018 مع إمكانية التجديد السنوي.

المصدر: نوفوستي