روسيا – نفت وزارة الدفاع الروسية في بيان امس صحة تقرير لوكالة “رويترز” يزعم قيام القوات الجوية الروسية بشن غارات على منطقة خفض التصعيد بإدلب.

ووصفت وزارة الدفاع ما نشرته “رويترز” حول هذا الموضوع بـ”المزيف”، وأكدت أن القوات الجوية الروسية والسورية لم تنفذ أي غارات منذ بدء نظام وقف إطلاق النار في إدلب يوم 31 أغسطس الماضي.

هذا وقد أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) نهاية الشهر الماضي، شن التحالف الدولي غارات على مواقع تنظيمات مرتبطة بالقاعدة في شمال إدلب أسفرت عن وقوع عشرات القتلى بينهم قياديون.

وأكد “البنتاغون” في بيان أن العملية “استهدفت قادة تنظيم القاعدة في سوريا، المسؤولين عن هجمات تهدد المواطنين الأمريكيين وشركاءنا والمدنيين الأبرياء”.

وانتقدت روسيا الضربة الجوية التي نفذها الجيش الأمريكي في منطقة وقف التصعيد في إدلب دون إبلاغ الجانبين الروسي والتركي بها، وقالت إنها عرضت نظام وقف إطلاق النار هناك للخطر.

المصدر: نوفوستي