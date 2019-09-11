إيطاليا – البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي وقائد منتخب بلاده، إنه لا يفكر في الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم، وأنه يركز على النجاح الجماعي مع زملائه سواء في الفريق أو المنتخب.

وفي تصريحات صحفية لوسائل اعلام برتغالية، قال رونالدو إنه لا يهتم بالجوائز الفردية وأن الأهم بالنسبة له هو ما يتم تحقيقه كمجموعة سواء مع اليوفي أو مع منتخب البرتغال.

وأضاف، أنه يعمل دائمًا على أن يكون عونًا للفريق في تحقيق نجاحات جماعية وأن تسجيله للأهداف هو نتيجة لعمل جماعي.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قد أعلن 2 سبتمبر / أيلول الجاري عن القائمة النهائية المرشحة لجائزة أفضل لاعب في العالم، وضمت الهولندي فرغيل فان دايك لاعب ليفربول الإنجليزي، والأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني، بجانب رونالدو.

وتقام حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم يوم 23 من الشهر الجاري في ملعب “سان سيرو” بمدينة ميلانو الإيطالية.

الأناضول