إيطاليا – أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأربعاء، أن الأرجنتيني جونزالو هيجواين مهاجم يوفنتوس، أقنع مدربه ماوريسيو ساري بقدراته الفنية خلال الموسم الحالي.

ووفقًا لموقع “كالتشيو ميركاتو”، فإن هيجواين سيبدأ بشكل أساسي في تشكيل اليوفي الذي سيواجه فيورنتينا في الجولة الثالثة من عمر الدوري الإيطالي، السبت المقبل، إلى جوار البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ونجح هيجواين في مخططه بالإصرار على رفض الرحيل هذا الصيف إلى روما، والاستمرار في يوفنتوس والعمل على إقناع الجميع بأنه لا يزال المهاجم الأول في السيدة العجوز.

جاء ذلك بعد أن عاش هيجواين، فترة غير ناجحة عندما خرج للإعارة رفقة ميلان وتشيلسي خلال الموسم الماضي.

يذكر أن هيجواين سبق أن حقق نجاحًا غير مسبوق تحت قيادة ساري في نابولي، عندما أحرز 36 هدفًا بالدوري الإيطالي في موسم 2015-2016.

المصدر: كووورة