البرازيل – أكد والد النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم، أنه بذل قصارى جهده من أجل عودة نجله إلى صفوف برشلونة، خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال نيمار سانتوس، والد النجم البرازيلي ووكيل أعماله خلال مقابلة تليفزيونية: “كوكيل أعمال، أشعر بضعف الموقف عندما لا يوجد بند أو قاعدة أساسية تسمح لك بالرحيل أو الانتقال إلى ناد آخر، بالإضافة إلى عدم وجود شرط جزائي في عقده مما جعل الأمور معقدة للغاية”.

وأضاف أن “نيمار يريد فقط أن يكون في المكان الذي يشعر فيه بالسعادة. كان سعيدا في برشلونة، وكان متحمسا للعودة ويتأثر عندما يسأله زملاؤه السابقون عن رغبته في العودة إلى الكامب نو”.

واختتم البرازيلي حديثه قائلا: “كافحنا من أجل الوصول إلى اتفاق، ومنحنا أفضل ما لدينا لنيمار”.

وارتبط اسم نيمار بالعودة إلى برشلونة، والذي رحل عنه قبل عامين مقابل 222 مليون يورو، وتصدر سوق الانتقالات الصيفية الماضية، لكن المفاوضات بين الطرفين فشلت في ظل مطالبة إدارة سان باريس جرمان بالحصول على مبلغ نقدي ضخم، بينما كان النادي الكتالوني يرغب في إجراء صفقة تبادلية يدخل فيها عدد من لاعبيه إضافة إلى مبلغ مالي.

المصدر: وكالات