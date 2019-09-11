ليبيا – كشفت السفارة الأمريكية في ليبيا عن زيارة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس مصطفى صنع الله الى العاصمة الأمريكية واشنطن يوم أمس الاثنين 10 سبتمبر للقاء نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي ماثيو زايس والسفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند.

الاجتماع ناقش بحسب السفارة الأمريكية خطط مؤسسة النفط لزيادة الإنتاج من خلال التحسينات على المنشآت وتحسين الأمن لجذب الاستثمارات الخاصة الأمريكية.

وأعرب المسؤول الأمريكي خلال الاجتماع دعم بلاده لان تظل مؤسسة النفط الليبية وكالة فنية غير حزبية لأنها تعمل على ضمان إنتاج ليبيا من النفط وأن تحسن عائداته حياة الشعب الليبي بشكل مباشر ، على النحو المبين في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2259 (2015) ، 2278 (2016) ، و 2362 (2017).

ومن جانبه أكد السفير نورلاند مجددًا دعم الولايات المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية تقودها الأمم المتحدة للأزمة والدور الرئيسي لمؤسسة النفط الليبية في تعزيز الاستقرار والازدهار المشترك في البلاد.