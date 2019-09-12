السعودية – أظهرت بيانات حكومية في السعودية، الخميس، ارتفاع الإنفاق على السياحة الوافدة إلى البلاد بنسبة 9.7 بالمئة خلال يوليو/تموز وأغسطس/أب الماضيين، بالتزامن مع فترة إجازة الصيف وموسم الحج.

وحسب نشرة مؤشرات السفر والسياحة في المملكة، الصادرة عن مركز المعلومات والأبحاث السياحية (حكومي)، ارتفع إنفاق السياحة الوافدة خلال يوليو وأغسطس إلى 36.2 مليار ريال (9.7 مليارات دولار).

وكان إنفاق السياحة الوافدة بلغ 33 مليار ريال (8.8 مليارات دولار) في نفس الفترة من 2018.

وأوضح التقرير، أن عدد السياح الوافدين ارتفع بنسبة 6.7 بالمئة، إلى 3.2 ملايين مسافر في الشهرين الماضيين من 2019، مقابل 3 ملايين مسافر في نفس الفترة من 2018.

ووفق الهيئة العامة للاحصاء السعودية (حكومي)، بلغ عدد حجاج العام الحالي نحو 1.86 مليون حاج، مقابل 1.76 مليونا في 2018.

وقضى السياح الوافدون داخل المملكة ما يزيد عن 56 مليون ليلة سياحية، خلال الشهرين الماضيين، مقابل 52.9 مليون ليلة للعام الماضي عن الفترة ذاتها.

وتعد السياحة الدينية، العمود الفقري لصناعة السياحة في المملكة العربية السعودية، من خلال مواسم الحج والعمرة.

بينما تتجه السعودية حاليا لأنواع سياحية جديدة لتنويع مصادر الدخل في اقتصادها المعتمد على النفط، ولزيادة إيراداتها المتضررة من تراجع أسعار النفط عن مستويات منتصف 2014.

وتستهدف السعودية في برنامج التحوّل الوطني، المعلن عنه في يونيو/ حزيران 2016، زيادة حجم الإنفاق السياحي من 104.8 مليارات ريال (27.9 مليار دولار) في 2015، إلى 174.8 مليار ريال (46.6 مليار دولار) بحلول 2020.

الأناضول