الرئيس الفلسطيني يستقبل وفدا من الجالية الإثيوبية في إسرائيل

الرئيس الفلسطيني يستقبل وفدا من الجالية الإثيوبية في إسرائيل

فلسطين – استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفدا من الجالية الإثيوبية في إسرائيل برئاسة شلومو مولا والزعيم الروحي ليهود أثيوبيا أفيو عازاريا.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، فإن الرئيس عباس أكد على ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم القائم على قرارات الشرعية الدولية لإنهاء الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، وبناء مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.

وقال الرئيس الفلسطيني : “توجهنا دائما نحو تحقيق السلام والعيش بأمن واستقرار على هذه الأرض، لكن تصريحات نتنياهو حول فرض السيادة على أجزاء من الأراضي الفلسطينية مرفوضة وغير مقبولة، وتطبيقها يعني تقويض كل فرص تحقيق السلام”​​​.

وأضاف الرئيس الفلسطيني: “بيننا وبين الجانب الإسرائيلي اتفاقات ثنائية موقعة برعاية دولية، على الحكومة الإسرائيلية الالتزام بها واحترامها، وعليها قبول قرارات الشرعية الدولية التي قبلنا بها واحترمنا تنفيذها للوصول إلى السلام المنشود بين شعبينا”.

وتابع الرئيس عباس: “علينا أن ندعم فرص تحقيق السلام من خلال العمل المشترك بين جميع الأطراف التي تؤمن بالعيش المشترك وبالسلام، كطريق لحل الصراعات والحروب التي لن تؤمن الأمن والاستقرار لأحد”.

من جانبه، قال عضو الكنيست مولا، إن “الطائفة الإثيوبية ترى في الرئيس عباس شريكا حقيقيا لصنع السلام وإنهاء الصراع الذي طال وأثر على حياة الشعوب في المنطقة”.

وأضاف: “عملنا في السابق أثناء وجودنا في الكنيست على دعم حل الدولتين كأساس لإنهاء الصراع، وذلك من خلال محبي السلام في إسرائيل والمنظمات الدولية الداعمة لخيار السلام”.

وتابع قائلا: “أبناء الطائفة لا ينالون حقوقهم والمساواة مع باقي مكونات المجتمع الإسرائيلي، ولا مكان لهم في القرار السياسي الإسرائيلي”.

في السياق ذاته، قال إيلي منغستو والد أبراهام منغستو المفقود في غزة منذ أعوام: “نتوجه للرئيس عباس لمساعدتنا في معرفة مكان ابننا الذي ضل الطريق واحتجز في غزة منذ عدة سنوات، دون معرفة مصيره، خاصة أن الحكومة الإسرائيلية لم تقدم شيئا للعائلة بشأنه، ونناشد الرئيس عباس المساعدة بحل قضيته”.

من جهته، أكد الزعيم الروحي للطائفة، أفيو عازاريا، أن السلام إرادة سماوية نتمنى أن تتحقق بجهود أمثال الرئيس عباس الذي يؤمن بالسلام ويسعى لتحقيقه.

وقال: “نحن سعداء بلقاء رجل سلام أفعاله تتكلم عنه، ونأمل بمساعدتكم بتلقي أي معلومة عن الأسير مغنستو الموجود في غزة لتطمئن عائلته، خاصة أن الحكومة الإسرائيلية لا تعير أي اهتمام لموضوع ابننا الأسير في قطاع غزة”.

المصدر: وفا