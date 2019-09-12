السعودية – أعلن أحمد بن عقيل الخطيب، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية، أن المملكة ستشرع أبوابها أمام السياح من مختلف أرجاء العالم قبل نهاية العام الجاري.

وقال الخطيب أمام اجتماعات لمنظمة السياحة العالمية في دورتها الثالثة والعشرين والمنعقدة في مدينة سان بطرسبورغ في روسيا، إن بلاده “تعتز وتفتخر بكونها من أوائل الدول التي تعمل مع المنظمة في الدراسات الأولية لمشروع قياس السياحة المستدامة”.

وأشار رئيس الهيئة العامة للسياحة في السعودية إلى وجود تعاون مع “المنظمة على تطوير أدواتنا الإحصائية من خلال منهجية معرفة عدد الزوار ونشير إلى عضوية الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في لجنة الإحصاءات السياحية وحساب السياحة”.

وتابع الخطيب متحدثا عن وجود تعاون مع المنظمة في مجالات “إعداد استراتيجية لتطوير رأس المال البشري في السياحة وإنشاء أكاديمية للسياحة، ووجهت المملكة الدعوة للمجلس التنفيذي للانعقاد في المملكة خلال العام 2020”.

وكانت المملكة قد مولت التعاون بينها والمنظمة العالمية المتخصصة في هذه المشروعات ومشروعات أخرى بنحو مليون وسبعمائة ألف دولار.

المصدر: سبق