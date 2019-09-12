ليبيا – إلتقى رئيس المجلس فائز السراج اليوم الخميس بمقر المجلس بمدينة طرابلس مع اللجنة التنفيذية لـ”الهيئة الطرابلسية”، وتناول الاجتماع تداعيات ما وصفه الحضور بـ” الإعتداء على طرابلس وضواحيها” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة).

السراج رحب بحسب مكتبه الإعلامي بأعضاء الهيئة، مثمنا جهودهم في دعم المجهود الحربي لمسلحيه ، وما تقوم به الهيئة من لقاءات وندوات لرص الصفوف، وللتوعية بمفهوم المواطنة ومقومات الدولة المدنية حسب تعبيره .

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وناقش رئيس الرئاسي مع وفد الهيئة الذي ضم وزير خارجية الوفاق محمد سيالة المساهمة في مساعدة ودعم النازحين من مناطق القتال.

وتحدث السراج عن مستجدات الوضع السياسي، وما يجريه من مشاورات مع فعاليات المجتمع لصياغة خارطة طريق لاجتياز الأزمة الراهنة وصولا لما وصفه بـ”الدولة المدنية”، داعياً أعضاء الهيئة للتقدم بمقترحاتهم ورؤيتهم لتحقيق ذلك.

من جهتهم أعرب أعضاء “الهيئة الطرابلسية” عن تقديرهم لنهج التشاور الذي يتبناه السراج، ودعمهم الكامل لما يتخذه من خطوات وإجراءات لدحر ما وصفوه بـ”العدوان”.

وتحدثوا عن الخطوط العريضة لرؤيتهم تجاه حل الأزمة الراهنة، والتي سيقدمونها مفصلة في وقت لاحق.