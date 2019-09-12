ليبيا – ترأس رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أمس الاربعاء الاجتماع العادي السابع للعام الجاري لمجلس وزراء الوفاق.

المجلس إستهل بحسب مكتبه الاعلامي بإعتماد محضر الاجتماع السادس واستعرض جدول متابعة تنفيد قراراته وتوصياته قبل أن يقدم السراج حوصلة بآخر التطورات والمستجدات علي مختلف الأصعدة.

وشرع المجلس في مناقشة الموضوعات المحالة من قبل الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وفي هذا الاطار ناقش المجلس مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 29 لسنة 2012 بشأن الأحزاب السياسية وقرر إحالة المشروع لإدارة الشؤون القانونية والشكاوى لدراسة اللائحة وذلك بالتنسيق مع إدارة القانون بوزارة العدل كما قرر إحالة مشروع قرار بشأن اعتماد تشكيل لجنة للسلامة علي الطرق البرية للإدارة القانونية.

كما تدارس الاجتماع أوضاع النازحين حيت تم تكليف عضو المجلس الرئاسي احمد معيتيق بمتابعة تنفيذ إجراءات تقديم الإعانات المادية والعينية للنازحين.

واستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع تطبيق نظام الحوكمة الرشيدة في مؤسسات الدولة الإدارية وقرر تكليف مستشارين مختصين للتواصل مع وزير الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات بالخصوص.