أبوظبي – اعلن وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، الخميس، إن تحالف “أوبك+” سيعلن عن تحركاته المستقبلية في سوق النفط، بعد نهاية اجتماع اللجنة الوزارية المقرر خلال ساعات في أبوظبي.

وأضاف الوزير في تصريحات للصحفيين قبيل الاجتماع، أن منظمة “أوبك” وحلفاءها راغبون في تحقيق الاستقرار بأسواق النفط العالمية.

وتابع: “يجب على جميع المنتجين التوافق فيما بينهم، ويتعين على جميع الدول المشاركة الالتزام بخفض الإنتاج النفطي”.

ومطلع أغسطس/آب الماضي، أكدت السعودية وروسيا اللتان تقودان تحالف (أوبك+) على الاستمرار بمستويات عالية من الالتزام باتفاقية خفض الإنتاج، حتى نهاية الربع الأول 2020.

وبدأ التحالف خفض إنتاج النفط بواقع 1.2 مليون برميل يوميا، مطلع 2019 وينتهي في مارس/ آذار 2020.

وأكد الوزير السعودي على أن سياسة المملكة النفطية ثابتة ولن تتغير.

ورفعت السعودية إنتاجها من النفط الخام بمقدار 209 آلاف برميل يوميا في أغسطس 2019، إلى 9.789 ملايين برميل يوميا، وفق بيانات حديثة لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).

الأناضول